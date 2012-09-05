Президент Європарламенту назвав відносини з Україною дуже складними
20:28, 05 вересня 2012Новини ЄС
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І заявив про необхідність поваги до фундаментальних цінностей
Брюссель. 5 вересня. УНІАН. Президент Європарламенту Мартін Шульц вважає, що відносини між ЄС та Україною є дуже складними.
Про це він заявив сьогодні під час чату на сторінці Європарламенту у мережі Facebook.
“Відносини між ЄС та Україною дуже складні. Ми сподіваємося, і ми очікуємо протягом наступних кількох тижнів на вільні та чесні вибори”, - сказав М.Шульц.
“Ми хочемо, щоб Україна була якомога ближчою до нас. Однак наші фундаментальні демократичні цінності мають поважатися”, - додав Президент Європарламенту.
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