Президент Єврокомісії хоче посилення європейських партій

Страсбург. 12 вересня. УНІАН. Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу виступає за посилення європейських політичних партій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Європейському парламенті в Страсбурзі з промовою про стан справ у ЄС.

«Нам потрібно посилити статус європейських політичних партій. І я гордий, що ми сьогодні представимо пропозицію про це», - сказав Ж.М.Баррозу.

Президент Єврокомісії, зокрема, висловив думку, що європейські політичні партії мають йти на вибори в Європарламент зі своїми кандидатами на посаду Президента Єврокомісії.

“Це може бути зроблено вже в 2014 році без зміни угоди ЄС», - сказав Ж.М.Баррозу.

Він також відзначив, що до останнього часу змагання між політичними партіями на виборах у Європарламент було, швидше, змаганням на національному рівні, а не на загальноєвропейському.

«І я закликаю партії європеїзуватися», - наголосив Президент Єврокомісії.