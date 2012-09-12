Президент Єврокомісії хоче посилення європейських партій
Партії мають іти на вибори з кандидатами в Президенти Єврокомісії
Страсбург. 12 вересня. УНІАН. Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу виступає за посилення європейських політичних партій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Європейському парламенті в Страсбурзі з промовою про стан справ у ЄС.
«Нам потрібно посилити статус європейських політичних партій. І я гордий, що ми сьогодні представимо пропозицію про це», - сказав Ж.М.Баррозу.
Президент Єврокомісії, зокрема, висловив думку, що європейські політичні партії мають йти на вибори в Європарламент зі своїми кандидатами на посаду Президента Єврокомісії.
“Це може бути зроблено вже в 2014 році без зміни угоди ЄС», - сказав Ж.М.Баррозу.
Він також відзначив, що до останнього часу змагання між політичними партіями на виборах у Європарламент було, швидше, змаганням на національному рівні, а не на загальноєвропейському.
«І я закликаю партії європеїзуватися», - наголосив Президент Єврокомісії.