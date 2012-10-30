Єлісєєв: Двері ЄС залишилися відкритими і після виборів

Брюссель. 30 жовтня. УНІАН. Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв вважає, що заяви європейських чиновників за підсумками виборів в Україні свідчать про те, що двері ЄС залишаються відкритими.

Про це йдеться в його коментарі, текст якого передано УНІАН.

“Високо ціную заяви наших європейських партнерів, які, незважаючи на конструктивну та заохочуючу критику, зберігають обережний оптимізм відносно євроінтеграційних перспектив України”, - написав Посол.

“Небайдужа реакція на результати проведення парламентських виборів в Україні свідчить, що двері ЄС для України залишаються відкритими”, - додав він.

Разом з тим, К.Єлісєєв зазначив, що очевидним є й те, що Україні належить зробити ще багато домашньої роботи для наближення до високих демократичних стандартів.

“Важливим є усвідомлення того, що ці вибори виграв саме український народ, який, незважаючи на недоліки виборчого процесу, зробив свій вільний політичний вибір, висловивши вотум довіри курсу України на європейську інтеграцію”, - підкреслив Посол. “Плацдармом для реалізації цього свідомого волевиявлення народу України є Угода про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, яка повинна бути підписана ближчим часом”, - додав він.

Посол висловив щире переконання в тому, що ЄС продемонструє гостроту стратегічного мислення та погодиться на підписання Угоди одразу після завершення всіх технічних процедур з її підготовки.

“Сподіваюся, що подальші реформаторські зусилля українського уряду з впровадження європейських стандартів, у тому числі з подальшого удосконалення виборчого законодавства, за потужної підтримки оновленої Верховної Ради прискорять ухвалення Європейським Союзом та його країнами-членами рішення про підписання Угоди про асоціацію та її тимчасове застосування в максимально повному обсязі”, - наголосив К.Єлісєєв.

“Брюссель не повинен проігнорувати вибір народу України на користь цінностей європейської демократії та приєднання до родини європейських націй”, - завершив він свій коментар.