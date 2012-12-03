Адвокати Луценка подали другу скаргу до Євросуду з прав людини

Київ. 3 грудня. УНІАН. Сьогодні, 3 грудня 2012 року, адвокати ув’язненого екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка подали другу скаргу до Європейського суду з прав людини відповідно до ст. 2 та ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».

Прес-служба зазначає, що повідомлення Державної пенітенціарної служби України, датовані 3 грудня 2012 року, про надання рекомендованих лікарями медпрепаратів та погодження Ю.Луценком на госпіталізацію до Чернігівської обласної лікарні свідчить про спростування самими пенітенціарниками повідомлень про «задовільний стан Юрія Луценка».

Прес-служба «НС» також зазначає, що оперативні дії керівництва Менської виправної колонії №91 та Чернігівського управління пенітенціарної служби пов’язані з останніми заявами Ю.Луценка про навмисне доведення його до інвалідності через ненадання медичної допомоги у колонії, а також візиту до колонії з інспекційною перевіркою групи народних депутатів, омбудсмена та заступника прокурора області.

У «Народній самообороні» також зазначили, що у статті 2 Конвенції зазначається: «Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання».

Стаття 3 Конвенції зазначає: «Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Ю.Луценко написав заяву на ім’я начальника Менської колонії, у якій наголосив, що у виправному закладі його свідомо доводять до інвалідності.

Ю.Луценко зазначив, що після проведення 8 листопада чергової медичної комісії він не отримав жодної пігулки з прописаних фахівцями МОЗ медпрепаратів.

9 листопада дружина екс-міністра Ірина Луценко заявила, що в її чоловіка виявили серцеві захворювання, додавши, що лікарі неодноразово підтверджували, що він хворіє на портальну гіпертензію, цироз печінки, варикоз вен стравоходу, відкриті виразки шлунку і гепатит.

Сьогодні, 3 грудня, ДПтС повідомила, що Ю.Луценко погодився на госпіталізацію для проходження медичного обстеження.

Сьогодні Ю.Луценку у Менській виправній колонії № 91 вкотре було запропоновано пройти на базі однієї із клінік Чернігова дообстеження стану його здоров’я.

Відзначається, що на пропозиції лікарів щодо госпіталізації Ю.Луценко погодився, про що подав керівництву установи відповідну письмову згоду.