Урядові партії Ісландії на час виборів уповільнять переговори про членство в ЄС

Брюссель. 14 січня. УНІАН. Партії урядової коаліції домовилися уповільнити на час парламентських виборів, запланованих в країні на 27 квітня, переговори про членство країни в Євросоюзі.

Про це йдеться у їхній угоді, текст якої міститься на офіційному веб-сайті офісу прем’єр-міністра країни.

В Меморандумі, представники партій-учасниць урядової коаліції зазначається, що на сьогодні є цілком зрозумілим, що до наступних парламентських виборів процес переговорів щодо членства в ЄС завершити не вдасться.

Станом на сьогодні ЄС та Ісландія розпочали переговори по 27 з 35 глав угоди про приєднання.

Виходячи з цього, а також з того, що остаточне рішення щодо членства Ісландії в ЄС мають схвалювати громадяни країни, партії урядової коаліції вирішили на час виборів не займатися виробленням позиції на переговорах щодо тих глав угоди, переговори щодо яких поки не були розпочаті.

Крім того, партії домовилися, що переговори на експертному рівні щодо тих глав, за якими вони тривають, мають бути продовжені на експертному рівні, а якщо ж вимагатимуть урядових чи парламентських рішень, то такі рішення повинні будуть схвалюватися вже після виборів.

Як повідомляв УНІАН, Ісландія подала заявку на членство в ЄС в 2009 році. На сьогодні попередньо закрито переговори вже за 11-ма главами нової угоди про приєднання.