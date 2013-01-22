Єврокомісія врахує висновки Freedom House в оцінці прогресу України в 2012 році

Брюссель. 22 січня. УНІАН. Європейська комісія врахує висновки міжнародної правозахисної організації Freedom House щодо стану свободи в Україні при підготовці доповіді про прогрес України в рамках Європейської політики сусідства.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в прес-офісі комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюле.

“Ми знаємо про факт оприлюднення Freedom House нової доповіді про стан свободи в світі. Загальна оцінка Комісії та Верховного представника ЄС ситуації в Україні в 2011 році була надана 15 травня 2012 року в доповіді про прогрес. Оцінка розвитку ситуації в 2012 році буде зафіксована в наступній доповіді про прогрес, яка, очікується, буде оприлюднена на початку весни”, - зазначили в офісі.

В прес-офісі також нагадали, що протягом 2012 року Верховний представник з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле зробили кілька заяв щодо розвитку ситуації в Україні з питань вибіркового правосуддя та проведення парламентських виборів 28 жовтня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня цього року Freedom House констатувала подальше зниження рівня свободи в Україні в 2012 році.

За даними організації, в цілому, за період з 2008 по 2012 роки Україна втратила 16 пунктів в загальній оцінці, посівши шосте місце за швидкістю зменшення рівня свободи після Малі, Мадагаскару, Гамбії, Гвінеї-Біссау та Бахрейну.