Рада Європи очікує від України подальшого реформування судів та міліції

Київ. 28 березня. УНІАН. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Рада Жан-Клод Міньйон наголошує, що Рада Європи очікує від України подальших кроків з реформування судової системи, реформування міліції, інтенсифікації боротьби з корупцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це він заявив під час зустрічі з міністром юстиції України Олександром Лавриновичем сьогодні в рамках офіційного візиту делегації ПАРЄ до України.

У ході зустрічі співрозмовники обговорили напрямки реформ, які реалізуються в Україні та необхідні для інтеграції держави до європейського співтовариства. Серед таких реформ Ж.-К.Міньйон назвав, зокрема, підготовку змін до Конституції України. При цьому він висловив жаль з приводу того, що в українська опозиція відмовилася брати участь в роботі Конституційної асамблеї.

Крім того, зазначив Ж.-К.Міньйон, Рада Європи очікує від України подальших кроків з реформування судової системи, реформування міліції, інтенсифікації боротьби з корупцією. Також перед Україною стоїть завдання щодо удосконалення правил проведення виборів, виконання рішень Європейського суду з прав людини, розширення співпраці з міжнародними організаціями з метою боротьби з торгівлею людьми та відмиванням грошей.

При цьому, за словами Президента ПАРЄ, в Раді Європи існує усвідомлення, що реалізація реформ триватиме певний час.

Ж.-К.Міньйон наголосив, що є прихильником підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

«Я повністю підтримую угоду, яка готується, щодо Асоціації між Україною та ЄС. І зроблю усе від мене залежне, щоб вона була підписана в листопаді цього року», - зазначив Президент ПАРЄ.

При цьому Ж.-К.Міньйон наголосив, що не має сумнівів щодо того, що Українська держава та українська влада мають намір просуватися шляхом реформ.

Президент ПАРЄ також зазначив, що на сьогодні розглядається питання про зміну системи моніторингового нагляду за країнами, які отримали членство в Раді Європи.

«На часі робити еволюцію процедури моніторингу. Ми ставимо на меті саме допомагати, підтримувати, ділитися досвідом з новими членами організації, а не наглядати за ними, - зазначив він. – Ми також мусимо брати до уваги особливості країн – їх історію, культуру, традиції, і не нав‘язувати стандарти, навіть якщо вони гарно працюють в інших країнах».