Радник ЄС з питань Східної Європи Тапіола очолив Делегацію ЄС в Молдові

Брюссель. 4 квітня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон призначила новим головою Делегації ЄС в Молдові Піркку Тапіолу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради ЄС.

П.Тапіола до останнього часу був радником Європейської служби зовнішніх дій з питань розвитку Східної Європи та Центральної Азії, а також – радником Ради ЄС.

42-річний П.Тапіола розпочав свою кар’єру у дипломатичній службі Фінляндії, в складі якої працював в Україні та Таїланді.

У повідомленні прес-служби також зазначається, що ЄС направить запит на акредитацію П.Тапіоли в Кишиневі.