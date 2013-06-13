Брюссель. 13 червня. УНІАН. Депутати України та ЄС обговорили перспективи поглиблення економічної інтеграції.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у представництві України при ЄС.

Згідно з повідомленням, обговорення відбулося 12 червня у Страсбурзі в рамках першого засідання неформальної міжпарламентської групи “Друзі асоціації” під співголовуванням депутата Європарламенту Павла Залевського (група народних партій, Польща) та співголови між фракційного об’єднання “Європейський вибір” у Верховній Раді України Анатолія Кінаха.

“Парламентарії погодилися, що Угода про асоціацію має розглядатися як інструмент модернізації України відповідно до європейських стандартів в усіх сферах життя держави, в тому числі у контексті подальшого утвердження в Україні спільних цінностей демократії та верховенства права”, - зазначили у Представництві України при ЄС.

В ході обговорення сторони також торкнулися питань, пов’язаних із запровадженням угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, і визнали її взаємну вигідність.

Крім того, депутати висловили сподівання на те, що за підсумками Вільнюського саміту “Східного партнерства” Україна зможе перейти до другої фази виконання Плану дій з лібералізації візового режиму.