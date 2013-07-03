Брюссель. 3 липня. УНІАН. Європарламент підтримав приєднання Латвії до зони євро з 1 січня 2014 року.

Відповідне рішення схвалено сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

За проект резолюції Бурхарда Бальца (група народних партій, Німеччина) проголосували 613 депутатів, проти – 67, утрималися – 29.

У документі міститься привітання народу Латвії за надзвичайні зусилля для подолання фінансової кризи.

Разом з тим, депутати наголосили на тому, що країна має дотримуватися шляху реформ, посилювати національні структури управління економікою та працювати над скороченням “тіньової” економіки.

Депутати також зазначили, що більше зусиль потрібно для виправлення структурних проблем на ринку праці, а також для зменшення бідності.

Європарламент також звернув увагу на те, що цінова стабільність в Латвії дуже залежить від цін на енергоресурси, більшу частину з яких країна імпортує з одного джерела.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Єврокомісія порекомендувала приєднання Латвії до зони євро з 1 січня 2014 року.