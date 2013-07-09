ЄС вимагає консультацій в рамках СОТ з Росією щодо утилізаційних зборів на автомобілі

Брюссель. 9 липня. УНІАН. ЄС вимагає консультацій в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) з Росією щодо утилізаційних зборів на автомобілі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де Гухт.

“Європейська комісія використала всі дипломатичні канали протягом майже одного року для пошуку рішення з російськими партнерами з цього питання, однак без результатів. Збори повністю не відповідають найбільш базовим правилам СОТ, які забороняють дискримінацію проти імпорту”, - сказав комісар.

Він нагадав, що Росія запровадила утилізаційний збір на імпортні автомобілі 1 вересня 2012 року – лише за кілька днів після приєднання до СОТ.

Розмір зборів сягає від 420 до 2700 євро для нових машин, та від 2600 до 17200 євро для машин, старших, ніж 3 роки.

Імпорт автомобілів з ЄС до Росії щорічно становить близько 10 млрд. євро.