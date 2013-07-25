Судовий розгляд справ Ходорковського та Лебедєва не було справедливим

Брюссель. 25 липня. УНІАН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вважає, що розгляд справ двох російських бізнесменів – Михайла Ходорковського та Платона Лебедєва – був несправедливим, а направлення їх до віддалених колоній – необґрунтованим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЄСПЛ, про це йдеться у схваленому сьогодні рішенні суду.

Своїм рішенням ЄСПЛ, зокрема, визнав порушення параграфів 3 та 4 статті 5 Конвенції прав людини щодо права на свободу та особисту недоторканість в тому, що стосувалося терміну утримання П.Лебедєва під вартою.

Крім того, суд встановив порушення статті 8 Конвенції (повага до приватного та сімейного життя) у зв’язку з направленням М.Ходорковського та П.Лебедєва до колоній, що перебувають за тисячі кілометрів від Москви; порушення статті 1 Протоколу №1 до Конвенції (захист власності) у зв’язку з необґрунтованим рішенням суду зобов’язати М.Ходорковського відшкодувати суму податків, не сплачених компанією ЮКОС; порушення статті 34 Конвенції (право індивідуальних скарг) у зв’язку з тиком, який здійснювала влада на юристів М.Ходорковського.

ЄСПЛ також не знайшов порушень статті 3 (заборона на нелюдське поводження) в тому, що стосувалося умов утримання П.Лебедєва під вартою, однак встановив таке порушення в тому, що стосувалося утримання бізнесмена в металевій клітці під час судового розгляду справи.

Суд також встановив порушення параграфів 1 та 3 статті 6 Конвенції у зв’язку з тим, що влада не поважала конфіденційність контактів між заявниками та їх адвокатами, а також тому, що отримання та вивчення доказів в суді не було справедливим.

При цьому, на думку ЄСПЛ, застосування податкового законодавства у справах бізнесменів відбувалося розумно і відповідно з таким розумінням ухилення від оподаткування, яке випливає із здорового глузду.

Суд також не знайшов порушення статті 18 Конвенції щодо скарги М.Ходорковського та П.Лебедєва про політичні мотиви їхнього переслідування.

Як повідомляв УНІАН, кримінальні справи проти М.Ходорковського та П.Лебедєва були відкриті прокуратурою Росії в 2003 році, а вже 16 травня 2005 року обидва бізнесмени були визнані винними по більшості з висунутих їм обвинувачень.