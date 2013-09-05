У Вільнюсі збируться міністри закордонних справ ЄС

Київ. 5 вересня. УНІАН. 6-7 вересня у Вільнюсі відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу, на якій головуватиме Верховний представник ЄС у закордонних справах і політики безпеки Євросоюзу Кетрін Ештон.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Литовської Республіки, на 6 вересня заплановано дискусію на тему підготовки до засідання Європейської Ради в грудні 2013 року, який буде присвячений питанням оборони. Також міністри обговорять актуальні питання «Східного партнерства» і південного сусідства ЄС.

7 вересня у робочій сесії планує брати участь держсекретар США Джон Кері, який виступить з інформацією про близькосхідний мирний процес та інші актуальні питання міжнародного порядку денного. У цій дискусії також планується участь голови Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Ельмара Брока.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня з робочим візитом у Литовській Республіці перебуватиме Голова Верховної Ради України Володимир Рибак. За інформацією прес-служби ВР, програмою його візиту передбачена зустріч з Комісаром ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

За даними МЗС України, також Рибак проведе зустрічі з Президентом Литовської Республіки Далечіні Грібаускайте; Ештон, з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмунсеном, які перебуватимуть у Вільнюсі.