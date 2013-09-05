Україна і далі закуповуватиме газ в Європі...

Київ. 5 вересня. УНІАН. Політика України в енергетичному секторі спрямована на диверсифікацію постачань природного газу.

На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Він підкреслив, що Україна вже почала купувати газ на європейському ринку, який є значно дешевшим. «Ми й далі будемо йти тим шляхом, якщо ми не знайдемо спільну мову з нашими російськими партнерами», - сказав Янукович.

За його словами, Україна вже скоротила споживання російського газу. «Якщо ми споживали у 2010 році 41 млрд кубічних метрів газу, то в цьому році ми вже вийдемо приблизно на цифру 27 млрд», - сказав Янукович.

Президент також зазначив, що в Україні збільшено обсяги видобутку власного газу.

«Фактично, з 2010 року до цього часу ми підняли власний видобуток газу на 3 млрд кубічних метрів. Сьогодні ми видобуваємо вже близько 21 млрд кубічних метрів власного газу», - сказав Янукович.

Він також підкреслив, що видобуток вугілля в Україні збільшився із 69 млн тонн у 2009 році до 86-87 млн тонн у 2013 році.

«Ми й надалі будемо нарощувати обсяги видобутку вугілля», - сказав Янукович.

Президент також підкреслив, що опрацьовується питання вироблення синтетичного газу з вугілля. «Сьогодні опрацьовується це питання і знаходиться вже в стадії вирішення будівництво трьох заводів із виробництва синтетичного газу», - зазначив він.