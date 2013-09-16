Посол Литви впевнений у підписанні угоди про асоціацію з Україною

Київ. 16 вересня. УНІАН. Посол Литви в Україні Пятрас Вайтєкунас переконаний, що Україна підпише Угоду про асоціацію с ЄС на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на щорічній конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства «Східного партнерства».

«Україна досягла великого прогресу стосовно інтеграції і залишилося декілька кроків, які їй необхідно пройти. Я хочу висловити своє тверде переконання, що 28 листопада Угоду про асоціацію буде підписано», - сказав посол.

Він звернув увагу, що для підписання угоди недостатньо лише ухвалити закони. Вони мають бути змістовними і якісними, наголосив дипломат.

Крім того, посол привітав єднання української влади та опозиції в питаннях євроінтеграції.

Посол також нагадав, що рішення про підписання Угоди про асоціацію буде ухвалювати кожна країна-член ЄС окремо, і Україна має активізувати роботу з лобіювання підписання цієї угоди.