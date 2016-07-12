ЄБРР має намір організувати в Україні мережу з 15 офісів із підтримки малого та середнього бізнесу

Ключовий кредитор України Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) має намір організувати на базі існуючих бізнес-організацій 15 регіональних офісів по підтримці розвитку малого і середнього бізнесу в нашій країні, повідомила на форумі представник ЄБРР Катерина Рігг.

"Ми хочемо відкрити центри підтримки бізнесу. Наше завдання знайти партнерів в регіонах і підсилити ці організації тими знаннями, які має наша структура", - сказала вона, додавши, що протягом наступних двох тижнів ЄБРР оголосить тендери на пошук організацій, на базі яких можна буде відкрити дані офіси.

Рігг також повідомила, що ЄБРР проведе в Києві, Львові, Харкові та Одесі зустрічі з бізнес-організаціями, на яких презентує необхідні критерії для участі в тендері і розповість про функції, які будуть виконувати центри підтримки бізнесу.

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За словами Рігг, офіси будуть розміщені таким чином, щоб бізнесмен з будь-якого місця в Україні зміг за 1-1,5 години до них дістатися й отримати кваліфіковану консультацію у фахівців. При цьому центри підтримки бізнесу будуть надавати допомогу будь-якому звернувся, незалежно від місця його реєстрації.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз та ЄБРР підписали угоду про виділення 28 мільйонів євро в рамках програми EU4Business на консультаційну, інформаційну та навчальну підтримку українського малого та середнього бізнесу.

Україна приєдналася до європейської програми підтримки малого та середнього бізнесу СОЅМЕ з обсягом фінансування 2,3 мільярда євро.