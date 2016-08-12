ЄБРР та Фонд чистих технологій надали 6,9 мільйона євро кредиту для будівництва сонячної електростанції

Про це повідомив провідний радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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«ЄБРР та Фонд чистих технологій (CTF) надали кредит розміром 6,9 млн євро українському девелоперу Rengy Sarata LLC для розробки, будівництва та експлуатації сонячної електростанції потужністю 9,5 МВт, яка буде розташована в населеному пункті Шаргород біля Вінниці», - написав Усов.

Він також зазначив, що це вже третій успішний і найбільший за потужністю проект ЄБРР з компанією Rengy Development.

Як повідомляв УНІАН, ЄБРР спільно з ЄС та Шведським агентством міжнародного співробітництва з розвитку (Sida) запустив спеціальну програму енергозбереження IQ-energy загальним обсягом фінансування 75 млн євро, яка допоможе українцям підвищити енергоефективність їхніх будинків із збереженням рівня комфорту при зниженні споживання енергоресурсів.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Станом на середину березня 2016 року Банк взяв на себе зобов'язання щодо надання понад 11 мільярдів євро в рамках 363 проектів в країні.