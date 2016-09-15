ЄС та Данія готують нову програму допомоги у боротьбі проти корупції в Україні

16 вересня Європейський Комісар з Європейської політики сусідства і перемовин про розширення Йоганнес Ган і Міністр закордонних справ Данії Крістіан Йенсен оголосять про нову програму, покликану надати відчутну підтримку усім українським органам із боротьби проти корупції, повідомляє Європейська Комісія в Україні на своїй сторінці в Facebook.

Підтримка охоплюватиме консультації, навчання та зміцнення потенціалу; матеріальна допомога надходитиме у формі ІТ-устаткування та програмного забезпечення.

Про програму із бюджетом у 16 мільйонів євро буде оголошено після спільної зустрічі з керівництвом українських антикорупційних інституцій та Головою Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції.

Попри те, що в Україні були створені та вже розпочали свою роботу нові антикорупційні інституції, вони й досі потребують суттєвого зміцнення. Ця програма надасть необхідну підтримку цим інституціям.

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Допомогу у здійсненні нагляду за цими органами отримає Верховна Рада; також буде надано підтримку громадянському суспільству та медіа, аби ті могли виконувати роль своєрідних служб контролю та нагляду.

Програму впроваджуватиме Данська агенція з міжнародного розвитку (DANIDA), що має великий досвід в управлінні проектами у сфері належного врядування в Україні та за кордоном. До складу DANIDA будуть залучені інші країни-члени, зокрема з Центральної та Східної Європи.

Це допоможе, зокрема, скористатися їхнім багатим досвідом та знанням у цій сфері. Загальний бюджет програми – 16,34 мільйона євро. З цієї суми внесок Євросоюзу складає 15 мільйонів євро, решта – кошти Королівства Данії.