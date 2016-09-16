Прямі іноземні інвестиції стануть запорукою розвитку української економіки - президент

Україна вдячна ключовим кредиторам, які сьогодні підтримують нашу країну і економіку, однак прямі іноземні інвестиції - це головна запорука економічного і соціального розвитку, заявив президент України Петро Порошенко в ході виступу на конференції Ялтинська європейська стратегія.

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«Ми отримали транш від МВФ у розмірі 1 млрд дол., на черзі - отримання 1 млрд дол. кредитних гарантій від уряду США і близько 600 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС. Але все, що ми робимо, - це не тільки заради цих грошей. І це не єдине, що може врятувати країну. Прямі іноземні інвестиції в значно більших обсягах - ось що ми шукаємо і чекаємо. Саме для цього ми посилюємо прозорість економічних процесів, боремося з корупцією, проводимо приватизацію, виправляємо ситуацію у податковій сфері, включаючи відшкодування ПДВ", - сказав Порошенко. - Прийдіть і подивіться, відвідайте наші міста - туди справді варто вкладати кошти».

Раніше Порошенко зазначав, що відновлення співпраці з ключовими кредиторами відкриє вікно інвестиційних можливостей для України.

За даними Державної служби статистики, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року становив 44,791 млрд дол., що на 2,282 млрд дол., або на 5,4%, більше показника на початок року на рівні 42,509 млрд дол.

Наприкінці серпня в Україні було створено Національну інвестиційну раду, яку очолив екс-глава Адміністрації президента Борис Ложкін. Він вже заявив, що Україна в разі реалізації реформ може вже у 2017 році залучити близько 3-5 млрд дол. інвестицій.