В Україні небезпечні вантажі будуть перевозити за стандартами ЄС

Згідно з матеріалами презентації, переданим УНІАН, робота проекту Європейського Союзу Twinning «Підтримка у підвищенні безпеки перевезення небезпечних вантажів мультимодальним транспортом в Україні» буде здійснюватися за чотирма напрямками: імплементація європейського законодавства і стандартів у національному законодавстві та в технічних вимогах України з перевезення небезпечних вантажів у всіх видах сполучення; посилення інституційної спроможності органів, які відповідають за перевезення небезпечних вантажів; підвищення ефективності держконтролю за дотриманням безпеки під час перевезення небезпечних вантажів»; надання підтримки органам, що здійснюють державне управління і контроль у сфері перевезення небезпечних вантажів.

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Виконавцями проекту визначено консорціум з державних органів країн-членів ЄС, зокрема: Міністерство громадських робіт і транспорту Королівства Іспанія, Міністерство охорони навколишнього середовища, енергетики та моря Французької Республіки, Головний інспекторат дорожнього транспорту Республіки Польща, а також Міжнародний і іберо-американський фонд державного управління і політики.

У свою чергу, з української сторони головною установою-бенефіціаром проекту є Міністерство інфраструктури України, іншими його учасниками будуть фахівці Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), працівники Міністерства внутрішніх справ України, а також інші неурядові та громадські організації.

«Проект дозволить не тільки адаптувати законодавство України до норм ЄС, оптимально розподілити державні функції по контролю, спланувати і реалізувати необхідні заходи, але і отримати знання і вивчити практичний досвід країн Європейського Союзу, які будуть використовуватися в подальшому під час реалізації запланованих завдань у сфері перевезення небезпечних вантажів в Україні», - зазначили в прес-службі міністерства.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня поточного року Європейський Союз повідомив про намір виділити 1,6 млн євро технічної допомоги в рамках проекту Twinning для адаптації законодавства України у сфері сертифікації аеродромів, аеропортів, льотної придатності повітряних суден до відповідних норм і стандартів ЄС. Тривалість проекту становитиме 21 місяць.