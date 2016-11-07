Виготовлення українського взуття ручної роботи стало прибутковим бізнесом (відео)
11:26, 07 листопада 2016Євробізнес
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Взуття ручного виготовлення завжди було синонімом якості і престижу. Таким принципом керувалася українка, яка заснувала власне ательє.
Кадр із відео Телеканал 2+2
"Качаровська ательє" очолюють матір та дочка. Вони пишаються взуттям, яке моделюють і виготовляють. Упевнені, що воно здатне скласти гідну конкуренцію італійському.
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При цьому перші пошиті власницею бізнесу пари взуття вона продавала у 90-х просто на ринку. Зараз же цей український виробник налагодив виробництво та збут на високому рівні.
Для виготовлення однієї пари потрібно понад 200 маніпуляцій та близько 8 тижнів роботи. Майже всі матеріали закуповують у Європі, щоб забезпечити високу якість.
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