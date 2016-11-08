Українці активно скуповують житло та комерційну нерухомість у Польщі

У Польщі минулого року продаж житла іноземцям зріс на 15%. Лідерами серед покупців виявилися українці та німці, які найчастіше купують житло у Варшаві, Кракові та Ґданську.

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Про це повідомляє «Польське радіо» з посилання на дані МВС країни.

Серед українців користуються популярністю апартаменти. В основному вони купують за готівку, але бувають також випадки, коли оформляють для цього кредит. Крім того, активно купують комерційну нерухомість - приміщення під офіси.

Польща все більше приваблює закордонні компанії. Протягом трьох кварталів 2016 року у країні над Віслою зареєстровано 5 тисяч 349 компаній з закордонним капіталом. Крайовий судовий реєстр передбачає, що цього року буде встановлено черговий рекорд.

Серед головних причин напливу іноземного бізнесу до Польщі, – зростання ВВП та зменшення рівня безробіття.

Найбільше компаній з іноземним капіталом у Мазовєцькому, Малопольському та Нижньо-Сілезькому воєводствах. Йдеться, перш за все, про фірми з України, В’єтнаму, Росії, Чехії, Словаччини та Німеччини.