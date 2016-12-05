Українські "лапті" захоплюють світ (відео)

Усього за півтора року Олександ Верник перетворився з ресторатора на найуспішнішого чоботаря. На пошив взуття та створення вітчизняного бренду його надихнула дружина. Та й попит на м'яке взуття з роками тільки зростає.

На старті знадобилися 100 тисяч доларів, за які купили обладнання.

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Використовують поліроване хутро шотландських овець, а також матеріали, з яких шиють відомі італійські бренди.

На виробництві "лаптів" працюють 100 швачок і чоботарів. Одну пару взуття кроять, шиють та клеять приблизно за годину, а потім відправляють до спеціального цеху, де до неї пришивають підошву. Українські "лапті" не копіюють, а створюють свої власні зразки підошов, проте намагаються повторювати вдалі конструкції, аби нозі було зручно.

Середня ціна – 1800 гривень за пару. Але матеріали – натуральні.

Олександр першим в Україні почав продавати своє взуття в популярній мережі гаджетів.

Сьогодні лапті протають на острівцях у торгових центрах Одеси, Києва та Харкова.

Всього за рік вони потрапили на подіум у Нью-йорку. Це перший такий бренд в Україні. У "лаптях" немає нічого китайського.

Вони співпрацюють із українськими дизайнерами, з якими також створюють ексклюзивні моделі, які продаються у світових шоу-румах.