Українські "лапті" захоплюють світ (відео)
Одеський взуттєвий бренд набирає популярності в Україні та закордоном.
Усього за півтора року Олександ Верник перетворився з ресторатора на найуспішнішого чоботаря. На пошив взуття та створення вітчизняного бренду його надихнула дружина. Та й попит на м'яке взуття з роками тільки зростає.
На старті знадобилися 100 тисяч доларів, за які купили обладнання.
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Використовують поліроване хутро шотландських овець, а також матеріали, з яких шиють відомі італійські бренди.
На виробництві "лаптів" працюють 100 швачок і чоботарів. Одну пару взуття кроять, шиють та клеять приблизно за годину, а потім відправляють до спеціального цеху, де до неї пришивають підошву. Українські "лапті" не копіюють, а створюють свої власні зразки підошов, проте намагаються повторювати вдалі конструкції, аби нозі було зручно.
Середня ціна – 1800 гривень за пару. Але матеріали – натуральні.
Олександр першим в Україні почав продавати своє взуття в популярній мережі гаджетів.
Сьогодні лапті протають на острівцях у торгових центрах Одеси, Києва та Харкова.
Всього за рік вони потрапили на подіум у Нью-йорку. Це перший такий бренд в Україні. У "лаптях" немає нічого китайського.
Вони співпрацюють із українськими дизайнерами, з якими також створюють ексклюзивні моделі, які продаються у світових шоу-румах.