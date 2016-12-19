Україна та ЄІБ підписали чотири угоди про фінансову допомогу на 600 мільйонів євро

Україна і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали чотири угоди про надання Києву фінансової допомоги на загальну суму 600 мільйонів євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася сьогодні в Брюсселі в будівлі Європейської комісії в присутності віце-президента Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича, першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва та віце-президента ЄІБ Вазиля Худака.

Зокрема, було підписано Угоду про фінансування Проекту модернізації української залізниці" на 150 мільйонів євро, Угоду про фінансування проекту "Вища освіта. Енергоефективність і сталий розвиток" на 120 мільйонів євро, Угоду про розвиток і модернізації логістичної інфраструктури аграрної компанії "Нібулон" на 71 мільйон євро, Угоду про підтримку малого і середнього бізнесу на 260 мільйонів євро, Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄІБ.

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Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні 600 мільйонів євро останні з низки кредитів, що є частиною зобов'язань перед Україною, про яких ЄС оголосив у березні 2014 року.

"ЄІБ виконав своє зобов'язання на період 2014-2016 років про надання 3 мільярди євро за програмою фінансової підтримки. Мета допомоги – підтримати Україну і зміцнити її конкурентоспроможність, стійкість, енергетичну безпеку, а також поліпшити якість життя українських громадян. Ця програма є частиною пакету підтримки у розмірі 11 мільярдів євро, який Євросоюз оголосив у березні 2014 року", - зазначили в представництві.

Також повідомляється, що 150 мільйонів євро, які надасть ЄІБ на модернізацію залізниці, будуть витрачені на електрифікацію та модернізацію 253-кілометрової залізничної колії на півдні України (від Долинської до Миколаєва і від Миколаєва до Колосовки). Це допоможе в усуненні існуючих перешкод і покращить сполучення в напрямку українських портів на Чорному морі.