Норвегія додатково виділяє 1,3 мільйона євро на реформи в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Читайте такожЄС надасть Україні 2,3 мільйона євро на реформи в енергетичному секторі

Як зазначив дипломат, його країна вирішила додатково підтримати План дій Ради Європи для України. "Ми вже підтримуємо цей план у сумі близько 3 мільйонів євро і ми вирішили зараз додати ще 1 мільйон 300 тисяч євро на реалізацію цього плану", - сказав Хорпестад, відзначивши, що загалом підтримка Норвегії становитиме 4,3 млн євро.

У цьому зв'язку дипломат наголосив, що Норвегія цілковито підтримує проведення реформ в Україні. "Ми вважаємо, що та робота, яка виконується Радою Європи за допомогою Плану дій, дуже важлива і дуже потрібна для України", - додав він.

Хорпестад зазначив, що мова йде про реформи у правовій сфері, боротьбі з корупцією, у проведенні вільних та справедливих виборів та верховенства права.

Він нагадав, що декілька тижнів тому президент України Петро Порошенко відвідував Норвегію та зустрічався з прем'єр-міністром Ерною Солберг, яка підтвердила, що Норвегія буде довгостроковим партнером України. Також Норвегія підтримуватиме реформи в Україні в галузі енергетики та енергоефективності, торгівлі та гуманітарної допомоги.

Своєю чергою голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг подякував Норвегії за підтримку Плану дій для України на 2015-2017 роки.

"Для нас це, звичайно, дуже важливо, тому що це означає, що ми можемо разом з українським урядом продовжувати нашу роботу в проведенні реформ", - сказав він, звернувши увагу на дотримання прав людини та на процесах децентралізації.

За його словами, кошти, які виділяє Норвегія, нададуть змогу продовжувати реалізацію проектів і в регіонах України, оскільки для Ради Європи важливо мати присутність і в областях України.

Разом з тим Енберг відзначив підтримку реформи судової системи та процесу створення нового Верховного суду в Україні, підтримку реформи органів прокуратури та Національної поліції. "Ми даємо експертні оцінки щодо нових законів. Ми проводимо тренінги для поліції, прокурорів та суддів, щоб вони знали більше про нові закони і про стандарти Ради Європі у цих сферах", - додав він.