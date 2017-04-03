Disney по-українськи: вітчизняні мультфільми за голлівудськими технологіями (відео)

FILM.UA Group - це команда, яка створює українські мультфільми за голлівудськими технологіями.

Повнометражний мультфільм «Мавка. Лісова пісня», вийде на екрани у 2019 році.

Бюджет для виробництва повнометражного анімаційного фільму складає в середньому 5 мільйонів доларів.

Спочатку придумують сценарій, у якому має бути своя особливість і цікавинка, а лише потім беруть власне за виробництво продукту. В роботу вступають художники і мультиплікатори.

Деякі сцени відтворюють актори, щоб точно передати міміку та рухи живої людини.

В середньому при виготовленні мультфільму процес розробки анімацій займає близько трьох років: одна секунда анімації - це 2-3 дні роботи спеціаліста. У студії працює понад 100 чоловік.

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Команда FILM.UA Group зараз завершує роботу над своїм першим повномасштабним проектом "Викрадена принцеса", права на якого продані вже в 25 країн світу, серед яких Франція, Польща, Китай, Німеччина, Туреччина.

Також можна заробити не лише на одному прокаті, але й потім на продажу іграшок, комп'ютерних та мобільних додатків.

"Серед планів студії: залучати інвесторів до виробництва мультиків, а також випускати по одному повнометражному мультфільму у рік", - розповідає креативний продюсер студії Анна Єлісеєва.