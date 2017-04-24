Перший в Україні театр пива відкрили у Львові (відео)

Крафтове або авторське пиво вже давно популярне у Європі. В Україні новацію почали вводити львівські пивовари 2 роки тому. Саме тоді і відкрився перший в країні театр пива.

У центрі Львова авторське хмільне варять за особливою рецептурою. Нові смаки створює пивовар з Америки Корі МакГіннес. Один із сортів пива під назвою "Сила" вже підкорив Європу, йдеться у сюжеті "Роби бізнес".

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"У світі є декілька країн, які є законодавцями пивної моди, такі як Чехія, Німеччина, Великобританія. Ми б хотіли, щоб серед класифікаторів сортів пива невдовзі з'явилося також і українське", - розповів співвласник театру пива Юрій Заставний.

Сьогодні крафтове пиво з України можна знайти у магазинах Великобританії, Чехії, Польщі, Іспанії, Білорусі, Бельгії, Німеччині, Австрії. Незабаром український напій з'явиться у Канаді.