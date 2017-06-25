Журналісти дізналися, як українці легально заробляють мільйони на коноплі (відео)

В Україні вирощують ненаркотичну коноплю, з якої виготовляють одяг та продукти харчування, завдяки їй утеплюють будинки, більше того - її використовують при виготовлені авто та літаків та використовують у лікувальних цілях.

Цю унікальну культуру вирощують у Глухові Сумської області. Виробництво волокна починається із того, що величезні рулони коноплі завантажуються на перший етап обробки сировини, потім працює м'ялка, сировина проходить через низку трусилок, а на виході - готовий конопляний продукт.

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Юрій Колесник, засновник фермерського господарства "Екосвіт" точно знає, як зробити бізнес на коноплі. "Сир із коноплі - це повноцінний замінник тофу, оскільки він абсолютно не містить тваринних жирів, це суто рослинний продукт, його не виготовляє ніхто у світі", - розповів він.

Компанія виробляє такі продукти, аналогів яких немає ні в Україні, ні у світі: конопляне насіння, насіння для пророщування, протеїн, олія конопляна, борошно, висівки та сіль.

Як повідомляв УНІАН у березні, у Глухові найближчим часом мають відкрити перший європейський центр терапії марихуаною.