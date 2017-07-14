У Житомирі пройде тренінг з написання грантових заявок для проектів та конкурсів ЄС

У Житомирі 20 липня пройде тренінг з написання грантових заявок для проектів та конкурсів ЄС, повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує бізнесменів, представників громадських організацій, влади міста та Житомирської області, а також усіх зацікавлених, до участі в тренінгу «Як написати грантову заявку на проекти та конкурси ЄС?».

Тренінг проходитиме у Житомирі 20 липня 2017 року о 12:00 у готелі «Reikartz Житомир», (вул. Замковий Майдан, 5/8).

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Під час заходу буде проведено презентацію програм, зокрема культурних, та інформаційних ресурсів Представництва ЄС. «Також учасники дізнаються більше про грантові програми Євросоюзу, їхні види, особливості написання грантових заявок тощо. Учасники зможуть не лише отримати джерела для пошуку необхідної інформації про гранти ЄС, але й також практичні поради від експертів щодо того, як отримати грантову підтримку ЄС, як підготувати успішну грантову заявку, як працює грантове фінансування, тощо”,- повідомляють в ОДА. Участь у заході - безкоштовна та за попередньої реєстрації. Детальніше про телефони та адреси реєстрації можна дізнатися на сайті Житомирської ОДА.

Інформаційна кампанія «Будуймо Європу в Україні» – це серія інформаційно-просвітницьких заходів (вуличних акцій, виставок, семінарів, тренінгів, круглих столів), які Представництво ЄС в Україні проводить по всій Україні. Мета кампанії – пояснити важливість реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС. До участі у заходах в рамках інформаційної кампанії Представництва ЄС запрошуються усі охочі.