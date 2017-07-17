Рада ЄС затвердила торговельні преференції для України

Рада Європейського Союзу затвердила рішення надати Україні додаткові торговельні преференції.

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Відповідне рішення було ухвалено у понеділок в Брюсселі в рамках засідання Ради з питань сільського господарства та рибальства, повідомили власному кореспонденту УНІАН в Раді ЄС.

Як повідомляв УНІАН, раніше це рішення було затверджено Європейським парламентом. Відповідно до досягнутих домовленостей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть збільшені, але не у тому обсязі, як раніше це пропонувалося Єврокомісією, сечовину з пропозицій виключено.

Зокрема, встановлені такі річні квоти: для меду – 2,5 тис. тонн, томатів оброблених – 3 тис. тонн, пшениці – 65 тис. тонн, кукурудзи – 625 тис. тонн, ячміня – 325 тис. тонн.

Преференції будуть введені на строк до трьох років, як доповнення до Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

Як відомо, наприкінці вересня минулого року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на експорт низки українських товарів. Зокрема, на кукурудзу - на 650 тис. тонн, пшеницю - на 100 тис. тонн, ячмінь - на 350 тис. тонн, крупу й оброблене зерно - на 7,8 тис. тонн, овес - на 4 тис. тонн, мед - на 3 тис. тонн, виноградний сік - на 500 тонн, оброблені томати - на 5 тис. тонн.

Очікується, що додаткові торговельні преференції можуть набути чинності восени.