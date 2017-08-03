Експорт української аграрної продукції до ЄС зріс майже на третину

Експорт української аграрної продукції до європейських країн за січень-червень 2017 року збільшився на 31,4%, або на 663,4 млн дол., порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становив 2,774 млрд дол.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольгу Трофімцеву.

«Сьогодні країни ЄС стабільно займають друге місце в регіональній структурі нашого аграрного експорту. За результатами першого півріччя 2017 року їх частка становила 34,9%. Загальний зовнішньоторговельний оборот між Україною та країнами ЄС також збільшився на 24,1%, або на 739,3 млн дол., порівняно з аналогічним періодом 2016 року, і становив 3 802,8 млрд дол. Це конкретний результат дії Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС», - розповіла вона.

За словами заступника міністра, порівняно з відповідним періодом 2016 року, за 6 місяців поточного року зросли обсяги поставок на європейські ринки таких українських агротоварів як: кукурудза - на 344,1 млн дол. (або на 54,3%), соя - на 98,1 млн дол. (у 3,3 раза), макуха - на 37,7 млн дол. (на 18,5%), олія соняшникова - на 36,4 млн дол. (на 5,3%); м'ясо та харчові субпродукти птиці - на 27,8 млн дол. (на 94,4%); маргаринова продукція - на 18,7 млн дол. США (у 13 разів); екстракт солодовий, продукти з борошна, крупи - на 12,2 млн дол. (у 78,7 раза) ячмінь - на 9,1 млн дол. (у 2,6 раза); хлібобулочні, кондитерські вироби - на 9,1 млн дол. (на 97,5%); плоди і горіхи сирі або варені, морожені - на 8 млн дол. США (на 70,7%); мед - на 6,9 млн дол. США (30,6%).

«Також помітно зросли поставки на європейські ринки нішевих і перероблених продуктів із доданою вартістю, приміром, масла вершкового - на 5,3 млн дол. (у 1064,8 раза), овочі бобові сушені - на 2,4 млн дол. (на 86%); шоколаду - на 2,2 млн дол. США (на 24%); томатів консервованих - на 2,1 млн дол. США (на 12,1%) та інших», - цитує прес-служба Трофімцеву.

Згідно з повідомленням, серед лідерів-імпортерів були Нідерланди з часткою в загальному експорті до ЄС 17,6%, Іспанія - 17%, Італія - 13,5%, Польща - 12,1%, Франція - 6,8%, Німеччина - 6,7%, Велика Британія - 3,8%, Португалія - 3,3%, Бельгія - 3% і Угорщина - 2,1%.

Як повідомляв УНІАН, Україна увійшла до ТОП-3 країн - найбільших експортерів аграрної продукції на ринок Європейського Союзу за результатами роботи режиму зони вільної торгівлі з ЄС, який набув чинності з 1 січня 2016 року.

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, обсяг торгівлі між Україною та Європейським Союзом становить 41% у загальному міжнародному товарообігу України.

Українські сільгоспвиробники минулого року поставили на ринки Європейського Союзу аграрної продукції на 4,2 млрд дол., що на 1,6% більше, ніж роком раніше.