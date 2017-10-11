Німецько-український фонд виділяє 100 мільйонів гривень на кредитування малих і середніх підприємств

Німецько-український фонд (НУФ) підписав угоду з «Кредобанком» про кредитування малих і середніх українських підприємств обсягом до 100 млн грн, у рамках якого бізнес одержуватиме кредити за ставкою близько 15% річних.

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Як передає кореспондент УНІАН, із боку фонду угоду підписав виконавчий директор НУФ Олег Стринжа, з боку «Кредобанку» - перший заступник голови правління Даміан Раган.

Як зазначив представник керівництва НУФ Валерій Майборода під час прес-конференції в УНІАН перед церемонією підписання, це друга угода в рамках нової програми фонду з фінансування малого та середнього бізнесу, яка стала можливою завдяки фінансовій підтримці уряду Німеччини через Німецький банк розвитку KfW, а також ініціативі Європейського союзу EU4Business.

«Завдяки цій кооперації Німецько-український фонд може запропонувати малим і середнім підприємствам України досить доступний фінансовий ресурс - за ставкою 15% річних», - сказав він, зазначивши, що ця ставка знижуватиметься в міру зниження інфляції.

Присутній на прес-конференції директор офісу KfW в Україні Лутц Хорн-Хааке нагадав, що місяць тому було підписано угоду з «ПроКредитБанк», і підключення нового партнера говорить про добрий попиті на фінансові ресурси з боку малого і середнього бізнесу в Україні.

«Ці кошти для того, щоб підприємства малого і середнього бізнесу розвивали свою діяльність, освоювали нові ринки, створювали більше ноу-хау, збільшували свій добробут і створювали нові робочі місця. Завдяки підтримці малого і середнього бізнесу українська економіка стає більш демократичною, тому для нас природно продовжувати цю підтримку», - зазначив він.

У свою чергу, перший заступник голови правління «Кредобанку» Раган зазначив, що малий і середній бізнес є однією з ключових груп клієнтів для фінустанови, а також відзначив, що в рамках цієї програми НУФ бере на себе валютні ризики, що дуже важливо для банків та їхніх клієнтів.

«Ресурс, яким ми користуємося, в гривні. А ресурси Німецько-українського фонду - в євро. Тобто, фонд узяв на себе ризик коливання курсу, що усуває один із найбільших ризиків для нас і для наших клієнтів», - наголосив він.

Довідка УНІАН. Німецько-український фонд (НУФ) є небанківською фінансовою установою, що створена в 1999 році. Учасниками фонду є Національний банк і Міністерство фінансів України, а також Німецький банк розвитку KfW.

Програма підтримки малих і середніх підприємств фінансується урядом Німеччини і забезпечує підтримку малого і середнього бізнесу довгостроковим фінансуванням в інвестиції та оборотний капітал.