ФРН інвестує $10 мільйонів в малий та середній бізнес в Україні - посольство

Федеративна Республіка Німеччина інвестує 10 мільйонів доларів у розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, повідомили у відділі преси та роботи з громадськістю посольства ФРН.

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Зокрема, повідомляється, що Німеччина з внеском у розмірі 10 мільйонів доларів візьме участь в інвестиційному фонді для українських малих і середніх підприємств. Цей фонд, заснований компанією "Horizon Capital", полегшить підприємствам малого та середнього бізнесу доступ до довгострокового фінансування. Цим участю Німеччина зміцнює свою позицію однієї з найважливіших країн походження іноземних інвестицій до української економіки.

"Своєю участю ми надаємо підтримку малого і середнього бізнесу України. Вже попередній фонд здійснив успішне інвестування, яке у антициклическом режимі сприяє економічному зростанню, зайнятості і підвищення якості підприємницького управління", - сказав керівник департаменту "Підприємства/фонди Європа/Близький Схід/ Центральна Азія" Німецького товариства з інвестицій та розвитку (DEG) Тільман Крузе.

Також наголошується, що участь Німеччини - це сигнал для інших приватних та інституційних інвесторів.

Фонд інвестує у орієнтовані на експорт галузі промисловості, зокрема, в ІТ, легку і харчову промисловість. Ще одним пріоритетом є підприємства електронної торгівлі та охорони здоров'я, а також підприємства інших секторів, що працюють на внутрішній ринок. Фонд в першу чергу орієнтується на малі та середні підприємства, які мають потребу в капіталі для власного зростання і, як показує досвід, створюють особливо багато нових робочих місць. Саме для таких підприємств, обмеженість доступу до власного капіталу є істотною перешкодою.