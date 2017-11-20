Порошенко очікує, що 50% товарообігу України припадатиме на країни Євросоюзу

Президент України Петро Порошенко очікує, що 50% товарообігу України буде припадати на країни Євросоюзу.

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Про це він повідомив під час виступу на церемонії вшанування пам'яті загиблих Героїв Революції гідності та бійців АТО сьогодні в Дніпрі.

«За 10 місяців поточного року наш український експорт до Євросоюзу в порівнянні з попереднім 2016 роком, зріс на 30%, на третину за рік…Частка Європейського Союзу у зовнішній торгівлі України досягла вже майже 43%, стрімко наближаючись до 50%», - заявив він, додавши, що «50% всього товарообігу України буде припадати саме на Євросоюз».

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Угода про асоціацію з ЄС набула чинності в повному обсязі.

25 жовтня Кабмін схвалив план заходів з виконання Угоди. Зокрема, ухвалено низку рішень, які створять умови для своєчасного і якісного виконання Угоди.

Угода про асоціацію є основним інструментом для тіснішого зближення України та ЄС: вона сприяє поглибленню політичних відносин, сильнішим економічним зв’язкам та взаємній повазі до спільних цінностей. Економічна частина угоди, поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення своїх торговельних відносин та економічного розвитку. Адже вона відкриває нові ринки для України, сприяє адаптації законодавства, стандартів та регламентів в різних секторах. Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС до ключових секторів української економіки.