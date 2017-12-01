Порошенко схвалив приєднання України до конвенції про правила походження товарів ЄС

Президент України Петро Порошенко підписав закон про приєднання України до конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила визначення походження товарів, яка дозволяє маркувати товари, вироблені з європейського сировини в Україні, як товари, вироблені в Євросоюзі.

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Про це повідомила прес-служба Адміністрації президента.

«Приєднання до конвенції сприятиме спрощенню умов торгівлі та збільшенню використання експортного потенціалу України, посилить торговельні зв'язки і економічну інтеграцію з Євросоюзом», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 8 листопада ухвалила закон про приєднання до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила визначення походження товарів.

Україна відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС направила заявку на приєднання до конвенції в 2016 році.

Країни-учасниці конвенції в рамках угод про вільну торгівлю використовують ідентичні преференційні правила походження товарів на основі діагональної кумуляції: товари, які отримали статус походження в одній із країн, можна використовувати у виробничих процесах в будь-який з інших країн без втрати ними статусу походження.

Учасниками конвенції є 24 країни, серед яких країни ЄС і ЄАВТ (Європейська асоціація вільної торгівлі), Туреччина, Албанія, Македонія, Йорданія, Чорногорія, Сербія, Фарерські острови, Марокко, Алжир, Туніс, Палестина, Боснія і Герцеговина, Єгипет, Ізраїль, Молдова і Грузія. Україна має угоди про вільну торгівлю з шістьма договірними сторонами конвенції - ЄС, ЕАСТ, Чорногорією, Македонією, Молдовою і Грузією. Переговори про створення ЗВТ ведуться і ще з двома учасниками конвенції - Ізраїлем і Туреччиною.