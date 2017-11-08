Україна приєдналася до конвенції про правила походження товарів ЄС

Верховна Рада ратифікувала приєднання України до конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила визначення походження товарів, яка дозволяє маркувати товари, вироблені з європейського сировини в Україні, як товари, вироблені в Євросоюзі.

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За ухвалення відповідного Закону «Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження» проголосував 231 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська повідомила, доповідаючи щодо законопроекту №0167, що приєднання до конвенції дозволить вітчизняним виробникам вбудуватися в європейські виробничі ланцюги.

«Законопроект про ратифікацію розроблений з метою приєднання України до цієї конвенції. Це відкриває нові можливості для експорту. Країни - учасниці конвенції про пан-євро-середземноморські правила можуть використовувати сировину і матеріали, які виробляються на території однієї країни, для виробничого процесу на території іншої країни без втрати правила походження. Як це виглядає на практиці? При виробництві товарів в Україні можна купувати сировину і матеріали в країнах - учасницях конвенції, а готову продукцію продавати в треті країни. Те саме стосується і українських товарів, і сировини. Це конвенція дасть можливість диверсифікувати наш експорт і дасть можливість взяти участь українським компаніям в регіональних ланцюгах доданої вартості», - відзначила вона.

У свою чергу народний депутат Віктор Пинзеник зазначив, що приєднання до конвенції розширить експортні можливості українських виробників.

«Цей закон дозволяє використовувати імпортні продукти з інших країн і додавати в них невелику частину вартості в Україні, а потім продавати їх як українські. До приєднання до угоди ми не можемо цього робити. Це розширює експортні можливості українського виробника», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні 2016 року направила заявку на приєднання до конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила визначення походження товарів.

Країни - учасниці конвенції в рамках угод про вільну торгівлю використовують ідентичні преференційні правила походження товарів на основі діагональної кумуляції: товари, які отримали статус походження в одній з країн, можна використовувати у виробничих процесах у будь-який з інших країн без втрати ними статусу походження.

Учасниками конвенції є 23 країни, серед яких країни ЄС і ЄАВТ (Європейська асоціація вільної торгівлі), Туреччина, Албанія, Македонія, Йорданія, Чорногорія, Сербія, Фарерські острови, Марокко, Алжир, Туніс, Палестина, Боснія і Герцеговина, Єгипет, Ізраїль, Молдова. В процесі приєднання до Конвенції є Грузія.