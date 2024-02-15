Виявляється, деякі препарати залишаються активними навіть через 15 років після закінчення терміну придатності і їх можна застосовувати для лікування.

Виявляється, деякі препарати залишаються активними навіть через 15 років після закінчення вказаного терміну придатності і їх можна застосовувати для лікування.

Про це в ефірі телемарафону сказав кандидат медичних наук Олег Швець у коментарі до сюжету про можливість вживання протермінованих ліків. У сюжеті повідомлялось, що у США регулярно проводять відповідні дослідження. За результатами одного з останніх, що проведено Управлінням з продовольства і медикаментів США на замовлення Пентагону, термін придатності 88% препаратів може бути подовжений в середньому на 5 років. Так, середній термін подовження для ліків: парацетамолу - складає 2 роки, для деяких противірусних препаратів – до 20 років з моменту випуску. Водночас, порошок пеніциліну не може бути подовжений у термінах застосування. Управління з продовольства і медикаментів США не рекомендує застосовувати і протерміновані очні краплі та інсулін.

Зважаючи, що в Україні війна і мешканці окремих регіонів мають перебої з поставками ліків, питання чи можна вживати препарати після завершення терміну придатності, чи не стають вони отрутою прокоментував Швець.

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"Немає даних про те, що препарати становлять небезпеку токсичної дії, отруєння щодо. Дійсно, може зменшуватися ефективність певних препаратів, наприклад, антибіотиків. І причому це стосується деяких груп. Наприклад тетрацикліну, метронідазолу і антибіотиків, які випускаються в ампулах. Також вразливими є препарати, які потребують спеціальних умов зберігання, наприклад, у холодильнику. Такі препарати не варто вживати після закінчення терміну придатності. Що стосується інших ліків, то якщо є потреба до застосування цих ліків і не має можливості дістати/замінити на інші препарати з кращим терміном придатності, то таке вживання цілком можливе", - сказав він.

На прохання уточнити, чи є межа термінів можливого вживання прострочених ліків зазначив: "Якщо процитувати американське дослідження наприкінці минулого століття – було досліджено 100 найменувань преператів зі складів військових сил США - то 90% відсотків з них були такими самими активними через 15 років після закінчення терміну придатності. Тобто це досить великий період часу".

Але фахівець все ж радить вживати препарати з невичерпаним терміном придатності, якщо є така можливість.

Ситуація з ліками в Україні

В деякі населені пункти країни доставка продуктів харчування, ліків та інших речей першої необхідності ускладнена через війну. Волонтерські групи намагаються доставляти гуманітарні вантажі, але це не завжди вдається через обстріли росіян. Людям пропонують евакуаюватись, але частина не погоджується і залишається у своїх домівках, відірваними від нормального забезпечення зокрема ліками. Також громадяни України на тимчасово окупованих територіях, особливо ті, хто відмовляються від російськьго пасопрта, мають проблеми з забезпеченням меддопомогою та ліками. Окупанти відмовляють їм, здійснюючи тиск для примусової паспортизації.

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