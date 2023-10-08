Він пояснив, чому пропускати сніданок або їсти його пізніше не шкідливо для здоров'я.

Британський лікар Майкл Мослі спростував міф про те, що сніданок пропускати не можна оскільки це найважливіший прийом їжі за день, і заявив, що нічого поганого, якщо ви не поснідаєте, або зробите це пізніше, не трапиться.

Фахівець зазначив, що не дивлячись на поширений стереотип про важливість сніданку, сучасним людям може бути важко поснідати в ранковому поспіху, або через бажання спочатку зробити пробіжку, пише Mirror.

"Часто описуваний як найважливіший прийом їжі за день, не має жорстких часових рамок. Якщо ви віддаєте перевагу тому, щоб пропустити його або з'їсти пізніше, це нормально, і, роблячи це, ви продовжуєте свій нічний піст, який є ефективною формою періодичного голодування під назвою TRE", - пояснив фахівець.

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TRE означає "їжа, обмежена часом", і це тип голодування, коли ви їсте лише в певний час доби. Це може становити від шести до дванадцяти годин на день і варіюється залежно від способу життя та уподобань людини. Кажуть, що це хороший спосіб "прискорити" втрату ваги, і не має великого значення, що ви їсте - важливо, коли ви вирішите це з'їсти.

Інші способи схуднути

Мама 2 дітей і популярний YouTube блогер Кетлін Харт розповіла, як успішно скинула майже 30 кг зайвої ваги "без спортзалу" і насильства над своїм організмом. Жінка поєднувала свою активність із задоволенням. Почала з того, що проходило близько 3 тис. кроків на день просто гуляючи зі своїм собакою.

Саме тоді така, здавалося б, відносна активність почала впливати на рівень її ваги. Побачивши перші результати жінка отримала більше мотивації частіше перебувати в русі.

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