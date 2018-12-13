Зустріч Трампа і Путіна не відбудеться, доки Росія не звільнить українські судна та моряків

В Адміністрації президента США Дональда Трампа не бачать можливості для проведення такої зустрічі, доки РФ утримуватиме захоплені українські кораблі та військових моряків.

Зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і президента Російської Федерації Володимира Путіна не відбудеться доти, доки російська сторона не звільнить захоплені біля Керченської протоки українські судна та 24 моряків.

Як повідомляє Reuters, про це у Вашингтоні заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

"Я не бачу обставин у передбачуваному майбутньому, щоб така зустріч могла відбутися, доки судна та екіпажі не будуть звільнені", - сказав Болтон.

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Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Трамп заявив, що вирішив скасувати заплановану зустріч з Путіним в рамках саміту "Великої двадцятки", тому що Росія не повернула Україні моряків і кораблі, захоплених 25 листопада у Керченській протоці. Президент США наголосив, що очікує на врегулювання ситуації навколо полонених українських моряків.

1 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що Трамп і Путін зможуть зустрітися тільки після звільнення Росією українських моряків та суден. Помпео наголосив, що, скасувавши заплановану на полях саміту G20 зустріч з Путіним, Трамп хотів надіслати Росії недвозначне повідомлення.