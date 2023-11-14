Чашка полуниці на день може допомогти запобігти депресії та деменції.

Споживання близько восьми ягід полуниці на день протягом 12 тижнів покращувало настрій, зменшувало проблеми з пам'яттю і симптоми депресії у людей середнього віку.

Такі результати показало дослідження, пише Smh. Дослідження довело, що щоденна порція полуниці може навіть допомогти запобігти депресії та деменції. Професор Роберт Крикорян з Університету Цинциннаті сказав: "Деменція - це загальний термін, який включає багато різних захворювань, які не піддаються лікуванню". У зв'язку з цим він підкреслив, що в даний час профілактика і пом'якшення наслідків за допомогою дієти і способу життя "найкращий підхід, який у нас є".

В ході дослідження одна група випробовуваних отримала полуничний порошок, приготований з цільних фруктів, які були висушені, ліофілізовані і подрібнені.

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Друга група отримала контрольний порошок, який мав такий же зовнішній вигляд, смак і вуглеводне навантаження, як полуничний порошок.

Щоденні порції були запечатані в пакети, кожен з яких містив 13 грамів полуничного порошку, що еквівалентно приблизно одній чашці свіжої полуниці.

Через 12 тижнів дієти учасники, яким давали цільний порошок полуниці, допустили менше помилок при переказі матеріалу з навчального завдання зі списком слів, який використовується для виявлення зниження когнітивних функцій.

Крім того, учасники, яким давали полуничний порошок, повідомили про нижчий рівень депресивних симптомів.

Професор Крикорян прокоментував: "Наші результати, ймовірно, можна пояснити протизапальною дією антоціанів, що містяться в полуниці".

Полуниця важлива для підтримки здорового харчування, оскільки забезпечує 100% рекомендованої добової дози вітаміну C в одній порції. Вона також містять корисні для серця поживні речовини, такі як фолієва кислота, калій, клітковина, фітостероли і поліфеноли.

Користь полуниці

Науковцям давно відомі корисні властивості полуниці. Полуниця містить багато корисних речовин: залізо, магній, калій, кальцій, натрій, фосфор, кремній, цинк і мідь. Вона є джерелом цілого комплексу вітамінів: А, В, С.Також ця ягода багата на антиоксиданти, які роблять шкіру людини пружною і еластичною. А наявна в ній фолієва кислота є незамінною для нормальної роботи репродуктивної системи.

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