Психолог назвала національну проблему українців

Есперт також розповіла, що українці розганяють "зраду" навіть там, де її немає.

Психолог Наталія Холоденко назвала національну проблему українців.

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"Знецінення – це національна проблема українців. У нас люди не розуміють, що схвалити й похвалити – це не погано, а просто необхідно. І молодь повинна цим цікавитися, звертати увагу, що хорошого відбувається, адже, на жаль, їхніх батьків ми вже ніяк не переробимо", - розповіла вона в інтерв'ю УНІАН.

Холоденко розповіла, що в сімейній терапії вона пояснює своїм клієнтам, як важливо сідати ввечері з дитиною і вчити її говорити "дякую".

"Вчити, якими словами це формулювати, дякувати мамі, тату, сестрам, обговорювати, що вам сподобалося один в одному і в цьому дні. Адже у нас люди не вміють цього робити, тільки критикувати всі професіонали", - зазначила психолог.

Повний текст інтерв'ю читайте на УНІАН за посиланням: "Психолог Наталія Холоденко: Знецінення - це національна проблема українців. Люди не розуміють, що похвалити - це не погано"