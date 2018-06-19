В Україні за тиждень на кір захворіли близько 1,4 тисячі людей

З початку року число захворілих складає майже 22 тис. людей, з яких 13 тис. – діти.

В Україні за період з 12 по 19 червня (24-й тиждень 2018 року) на кір захворіли 1401 людина, з яких 560 дорослих і 841 дитина.

Про це повідомляє Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України, посилаючись на оперативні дані.

Зазначається також, що з початку року у країні на кір захворіли 21 894 осіб, серед яких 8 857 дорослих і 13 037 дітей.

За даними Центру, найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 3428 людини: 1042 дорослих і 2386 дітей), Закарпатській (всього 2633 людини: 475 дорослих і 2158 дітей), Івано-Франківській (всього 2422 людей: 698 дорослих і 1724 дитини), Одеській (всього 1880 людей: 924 дорослих і 956 дітей), місті Києві (всього 1560 людей: 965 дорослих і 595 дітей) та Чернівецькій (всього 1202 людей: 398 дорослих і 804 дитини) областях.

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За цей час від ускладнень кору померло одинадцять людей: семеро дітей і четверо дорослих.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня прес-служба Міністерства охорони здоров'я України повідомила, що з початку року на кір в Україні захворіли вже 20 553 особи, 8 331 дорослий і 12 222 дітей.

Повідомлялось про 11 осіб (семеро дітей і четверо дорослих), які померли від ускладнень хвороби.

За попередній тиждень на кір захворіли 1345 осіб: 523 дорослих і 822 дитини.

У Міністерстві нагадали, що розпочнуть вакцинацію дорослих у групах ризику.

"На даний час затверджується порядок проведення імунізації дорослим та визначаються групи, яких вакцинуватимуть безоплатно, про що Міністерство охорони здоров`я поінформує окремо", - зауважили в прес-службі.

Крім того, в МОЗ зазначили, що вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах.

"Для щеплень КПК (кір, паротит, краснуха - УНІАН) в Україну зараз постачається вакцина "Пріорикс" виробництва "Глаксо Сміт Кляйн" - вона якісна, ефективна і безпечна, надається державою безоплатно. Станом на 7 червня 2018 року в Україні наявні 909 тис. доз вакцин, також очікуються подальші поставки вакцини КПК", - додали в міністерстві.