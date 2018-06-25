До 1 вересня всі лікарні мають оприлюднити інформацію про наявні ліки - Гройсман

Гройсман вимагає від керівників обласних та міських управлінь охорони здоров’я, а також лікувальних закладів оновлювати інформацію про наявні ліки щотижня.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає від керівників обласних та міських управлінь охорони здоров’я, а також керівників лікувальних закладів до 1 вересня організувати можливість висвітлення на своїх сайтах інформації про наявність ліків з подальшим щотижневим її оновленням.

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Про це глава уряду сказав під час розширеної наради щодо забезпечення громадян лікарськими і медичними виробами, передає прес-служба Кабміну.

"Все, що забезпечено по ліках, щотижнево має бути доставлено до людини. Система має працювати, як годинник, і це відповідальність не тільки уряду, а й місцевих адміністрацій. В регіонах не так багато лікарень, навести порядок можна. Уряд готує рішення про серйозний аудит ситуації. Починайте діяти активно. До 1 вересня всі лікарні мають оприлюднити інформацію про наявні ліки, а далі – щотижневе її оновлення", - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство охорони здоров’я запустило мобільний додаток під назвою "Ліки Контроль". У ньому - перелік із 427 препаратів, які держава безкоштовно гарантує пацієнтам під час лікування в стаціонар.