МОЗ запустило додаток з переліком безкоштовних ліків для стаціонару (відео)

МОЗ презентувало новий модуль безкоштовного мобільного додатку "Ліки Контроль", що дозволить пацієнтам перевірити наявність призначених лікарем препаратів у Національному переліку основних лікарських засобів.

Міністерство охорони здоров’я запустило мобільний додаток під назвою "Ліки Контроль".

У ньому - перелік із 427 препаратів, які держава безкоштовно гарантує пацієнтам під час лікування в стаціонарі, йдеться у сюжеті ТСН.

Кожний медзаклад закуповує з цього списку короткий перелік згідно зі своїм профілем. Якщо за препарати з переліку вимагають гроші в лікарні - в додатку одразу ж можна буде заповнити скаргу. Вона потрапить до головного лікаря та МОЗ.

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"Кожен пацієнт має усвідомлювати, які ліки йому гарантує держава. Він має отримати їх у повному обсязі на увесь курс лікування. Кожен лікар у лікарні знає, що є в короткому списку ліків, якими він може лікувати свого пацієнта. Завдяки новому модулю у програмі "Ліки Контроль" пацієнти зможуть дізнатися, які препарати їм гарантується безоплатно і з'ясувати, чи не забули про них сказати у лікарні", - зазначив заступник в.о. міністра охорони здоров'я Роман Ілик, передає прес-служба МОЗ.

Крім того, додаток допомагає дізнатися усі подробиці про потрібні ліки одразу біля аптечного віконця чи у кабінеті лікаря, а саме:

- перевірити, чи входять потрібні пацієнту препарати у програму "Доступні ліки" та до Нацпереліку;

- знайти дешевші, проте настільки ж ефективні аналоги ліків;

- ознайомитися з офіційними інструкціями застосування препаратів;

- перевірити ліки візуально на предмет підробки.