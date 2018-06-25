Як уберегтися від теплового удару і перегріву: поради від Супрун (інфографіка)

18:09, 25 червня 2018
Країна
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Супрун радить, як уберегти себе в спеку / фото УНІАН

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Належна перша допомога при підозрі на теплове виснаження або тепловий удар перш за все включає охолодження потерпілого, і це потрібно зробити якомога швидше, радить на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

"Щоб вберегтися від перегрівання, крім захисту одягом, не забувайте пити достатньо води та відпочивати в прохолоді", - йдеться у її повідомленні.

Також Супрун опублікувала інфографіку з основними кроками надання першої допомоги, якщо ви або люди поруч отримали теплову травму. "Ознаки та симптоми теплових травм можуть виникати в будь-якому порядку", - додала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.

facebook.com/ulanasuprun
facebook.com/ulanasuprun
facebook.com/ulanasuprun
facebook.com/ulanasuprun

Раніше Супрун розповіла, чи можна у спеку охолодитися, випивши крижаної води чи з'ївши морозива.

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Теги: #МОЗ#спека#Уляна Супрун