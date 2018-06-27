В Україні здоровими себе вважають 45% опитаних чоловіків і 33% жінок - опитування

Соціологи констатують, що зберігається взаємозалежність між станом здоров’я і рівнем добробуту - де кращий матеріальний рівень, там менше скаржаться на здоров’я.

В Україні здоровим себе називає практично кожен другий чоловік, серед жінок - кожна третя.

Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) за результатами всеукраїнського опитування громадської думки «Самооцінка стану здоров'я населенням України», що проводилось з 18 по 30 травня.

Як зазначають соціологи, на самооцінку стану здоров'я впливає стать - в усіх вікових групах чоловіки оцінюють своє здоров’я дещо краще, аніж жінки. Загалом, серед усіх чоловіків від 18 років і старше здоровими себе назвали 45%, серед жінок – 33%.

Зокрема, 37% опитаних дорослих жителів України оцінили своє здоров’я як добре або дуже добре, 42% - як посереднє (ані хороше, ані погане), 19% - як погане або дуже погане.

Соціологи звертають увагу, що КМІС відслідковує динаміку самооцінки стану здоров‘я населенням України починаючи з 1995 року. Вони стверджують, що протягом останніх двох років рівень здоров’я жителів України лишається практично незмінним: порівняно із 2015 роком дослідження не фіксують ані покращення, ані статистично значимого погіршення у тому, як жителі України оцінюють стан власного здоров’я.

«Але, якщо порівнювати з 1995 роком, то помітно, що у 2018 році більше людей оцінюють своє здоров’я як хороше», - йдеться у повідомленні.

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Щодо результатів останнього дослідження зазначається, що як і раніше, продовжує зберігатися сильний зв’язок між станом здоров’я і рівнем добробуту: чим кращий матеріальний рівень життя, тим більше тих, хто має добре здоров’я. За даними опитувань 2015-2018 років, серед найменш заможних (тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу), здоровими себе назвали лише 22%, серед людей із відносно високим рівнем матеріального добробуту (можуть дозволити собі придбання дорогих речей) - 70%. Тобто, вищий рівень добробуту забезпечує кращі можливості для турботи про власне здоров’я, як профілактики захворювань, так і лікування.

Щодо зв’язку стану здоров’я та віку, то зафіксовано, що чим старше людина, тим більша імовірність того, що вона матиме ті чи інші проблеми зі здоров’ям. За об’єднаними даними досліджень, проведених протягом двох років (травень 2015 – травень 2017), серед молоді у віці від 18 до 29 років здоровими почуваються 69%, у віці від 30 до 39 років – 55%, від 40 до 49 років – 40%, від 50 до 59 років – 26%, від 60 до 69 років – 13%, і серед старших 70 – лише 8%.

Дослідження засвідчило, що відсоток тих, хто почувається здоровим, дещо вищий у містах (40%), аніж у сільській місцевості (34%). Це може бути пов’язаним як із умовами праці та рівнем матеріального добробуту (який кращий у містах, аніж сільській місцевості), так і з доступністю послуг з охорони здоров’я (більш розвиненою мережею лікувальних установ у містах).

Соціологи також констатують, що стан здоров’я є важливою умовою для відчуття щастя: серед тих, хто має дуже добре здоров’я, щасливими почуваються 87%, серед тих, хто має дуже погане здоров’я, щасливими є лише 19%.

Дослідження проводилось методом особистого інтерв'ю. Було опитано 2025 респондентів, які мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим). У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на підконтрольних уряду України територіях. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.