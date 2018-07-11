Українцям пояснили, як прожити довше

Науковці постійно знаходять докази зв'язку між дотриманням здорових звичок та тривалістю і якістю життя людини.

За словами виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, дотримання хоча б однієї здорової звички збільшує тривалість життя на два роки.

"Просто уявіть, що, наприклад, щоденна фізична активність протягом 30 хвилин не просто зробить вас здоровими, а й продовжить життя", - пише Супрун на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, цифру плюс два роки завдяки здоровим звичкам науковці визначили після дослідження серед 120 тисяч людей протягом 30 років. Вони зібрали інформацію з національних опитувань США серед пацієнтів та виявили п'ять здорових звичок, які запобігають хворобам.

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"Це здорове харчування, достатній рівень фізичної активності (30 хвилин на день), нормальна вага, відмова від куріння та відмова або принаймні помірне вживання алкоголю", - розповіла виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.

За словами Супрун, люди, які мали хоча б одну з них - жили в середньому на два роки довше. А ті, хто дотримувався всіх цих звичок регулярно, жили в середньому на 12-14 років довше.

Люди, які нехтували здоровими звичками, набагато частіше помирали від серцево-судинних захворювань та раку.

"Спробуйте поступово інтегрувати в своє життя якусь здорову звичку, що вам найбільше до вподоби. Почніть правильно харчуватись або ж вийдіть на легку пробіжку - й всі інші здорові звички підтягнуться також", - радить в.о. глави МОЗ.

Раніше було названо продукти, які прискорюють появу зморшок. Вони присутні у повсякденному раціоні харчування багатьох людей, стверджують фахівці. Серед них - цукор, молоко, спеції, кава і чай.