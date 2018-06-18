Названо п'ять продуктів, які прискорюють появу зморшок

Протягом дня потрібно обов'язково пити просто чисту воду, це захищає шкіру від зневоднення.

Названо продукти, що прискорюють появу зморшок. Вони присутні у повсякденному раціоні харчування багатьох людей, стверджують фахівці.

Серед них - цукор, молоко, спеції, кава і чай, передає MedikForum.

Цукор. За словами вчених, солодощі (не тільки цукор, але й підсолоджувачі) – це головний після ультрафіолету винуватець ранніх зморшок. У процесі засвоєння цукру виникає глікування, через яке тверднуть і руйнуються молекули колагену та еластину, що відповідають за гладкість і пружність шкіри.

Читайте такожНазвано нові причини раннього старіння у жінок

Найбільше цих елементів міститься на лобі, й у найбільш активних ласунів на лобі можуть з'явитися особливо глибокі зморшки. Що стосується підсолоджувачів, то вони, як зазначають експерти, можуть стати причиною шкірних запалень і мішків під очима.

Молоко. Вживаючи молочні продукти, важливо стежити за тим, як на це реагує шкіра. У багатьох людей після «молочки» можуть виникнути вугрі, почервоніння, причому для цього не обов'язково потрібно страждати від непереносимості лактози.

Спеції. Пряна їжа активізує кровообіг. Люди з природженою схильністю до куперозу можуть зіткнутися з появою специфічних проблем у зв'язку з розривом дрібних кровоносних судин, що не витримують активного кровотоку.

Кава і чай. Ці напої відносяться до діуретичних, тобто активують сечовипускання і таким чином сприяють зневодненню організму. Втрачаючи вологу, шкіра стає менш еластичною і більш схильною до пошкоджень.

Раніше були названі ТОП-3 продукти, які допомагають бути стресостійкими. Серед них - банани, болгарський перець і чорний шоколад.