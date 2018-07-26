Супрун рознесла вщент "солодкий" міф

Обмеження калорій і заняття спортом "запускають" роботу мозку, наголосила Супрун.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зруйнувала міф про те, що цукерки, шоколадки та тістечка допомагають мозку краще справлятися із завданнями.

Натомість обмеження калорій і біг на довгі дистанції роблять вас розумнішими, пише вона на своїй сторінці у Facebook.

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"Те, що мозок як джерело енергії може їсти лише глюкозу або створені печінкою із жирів кетони - це правда. Але це не можна вважати ліцензією на солодощі та жирну їжу. Наше тіло самотужки підтримує сталий рівень глюкози завдяки гормонам", - наголосила Супрун.

Крім того, адреналін робить так, щоб глюкоза безперешкодно надходила в кров й живила мозок. Тістечка і тортики тут ні до чого.

В.о. глави МОЗ наголосила, що солодке та жирне дає тимчасове задоволення, але зрештою не допомагає - робить нас в'ялими та сонними.

Раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала міф про те, що людський мозок працює не на всі 100%.