Супрун рознесла вщент "солодкий" міф

11:59, 26 липня 2018
Країна
357 0
Супрун розповіла, чи справді солодощі сприяють роботі мозку / фото facebook.com/ulanasuprun

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зруйнувала міф про те, що цукерки, шоколадки та тістечка допомагають мозку краще справлятися із завданнями.

Натомість обмеження калорій і біг на довгі дистанції роблять вас розумнішими, пише вона на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожСупрун назвала їжу "від усіх хвороб"

"Те, що мозок як джерело енергії може їсти лише глюкозу або створені печінкою із жирів кетони - це правда. Але це не можна вважати ліцензією на солодощі та жирну їжу. Наше тіло самотужки підтримує сталий рівень глюкози завдяки гормонам", - наголосила Супрун.

Крім того, адреналін робить так, щоб глюкоза безперешкодно надходила в кров й живила мозок. Тістечка і тортики тут ні до чого.

В.о. глави МОЗ наголосила, що солодке та жирне дає тимчасове задоволення, але зрештою не допомагає - робить нас в'ялими та сонними.

Раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала міф про те, що людський мозок працює не на всі 100%.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #МОЗ#мозок#Уляна Супрун