У Києві стрімко зростає кількість отруєних шаурмою: серед них є діти

За фактом отруєння правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

У Києві кількість постраждалих від отруєння шаурмою зросла до 70 осіб.

Про це йдеться на сайті Головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Києві.

"Станом на 17:00 1 серпня в Києві зареєстровано 70 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 10 випадків серед дітей", - зазначили у відомстві.

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Зокрема, 33 випадків (з них 3 випадки серед дітей), пов’язаних з вживанням шаурми, придбаної в МАФі у вигляді автопричепу «Купава», який розташовано при виході зі станції метро «Дарниця» в напрямку торгівельного центру «Дитячий світ»; 26 (з них 2 випадки серед дітей, 1 випадок у мешканця Київської області), пов'язаних із вживанням 29 липня шаурми, сосисок в лаваші з майонезом, придбаних в МАФі біля кафе "Річковий Порт" на Поштовій площі у Подільскому районі; 11 випадків (з них 5 серед дітей), пов'язаних із вживанням 30 липня шаурми, придбаної в МАФі біля супермаркету VARUS, розташованого за адресою: м.Київ, проспект Оболонський, 20-А.

Тільки двоє осіб із постраждалих не госпіталізовані.

«Попередній діагноз «Сальмонельоз». Також відомо про 4 випадки отруєння в Київській області. Епідеміологічне розслідування триває», - додали в Держпродспоживслужбі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві поліція почала розслідування за фактом масового отруєння людей шаурмою. Так, впродовж 30 липня до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшли повідомлення лікарів з різних медичних закладів про госпіталізацію громадян з гострими кишковими інфекціями.

З’ясувалось, що напередодні потерпілі купували шаурму на Броварському проспекті, після вживання якої занедужали. З лікарняних закладів надійшло 16 повідомлень про випадки отруєння, одна потерпіла відмовилася від госпіталізації.

За фактом отруєння правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.